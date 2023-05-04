Лавровый лист очень часто используется в кулинарии. Оно может стать хорошим средством и в садоводстве. В частности, его можно уложить в горшок с цветами. Зачем и как это правильно делать – расскажет 24 Канал.

Смотрите также Эффективно и недорого: как использовать уксус в уходе за растениями

Зачем использовать лавровый лист в цветоводстве

Лавровый лист содержит немало калия, магния, кальция, фосфора и железа. Все эти вещества оказывают большое влияние на растения. Они оказывают чрезвычайное стимуляционное влияние на цветы. В то же время использование лаврового листа дает заметный результат. Впрочем, наибольшим преимуществом лаврового листа для комнатных растений это муравьиная и уксусная кислота в их составе.

Лавровый лист является хорошим помощником в борьбе с вредителями. Он имеет такой аромат, который может напугать некоторых насекомых, таких как моль и мухи.



Лавровый лист / Фото Газета "Уют"

Снижение влажности почвы . Лавровый лист может снизить влажность почвы, а это полезно для растений, нуждающихся в меньшей влаге. Речь идет о кактусах или суккулентах.

. Лавровый лист может снизить влажность почвы, а это полезно для растений, нуждающихся в меньшей влаге. Речь идет о кактусах или суккулентах. Приятным бонусом является то, что лавровое письмо стимулирует рост растений. В своем составе он содержит эфирные масла, которые могут улучшать рост растений.



Лавровые листья / Фото Коррупция-маркет

Освежение воздуха . Аромат листа может помочь улучшить воздух вокруг растений и снизить неприятные запахи.

. Аромат листа может помочь улучшить воздух вокруг растений и снизить неприятные запахи. Декоративный эффект. Лавровый лист может быть красивым дополнительным украшением для горшков с цветами, особенно если вы используете сушеные листья.

Средство для удобрения растений

Для приготовления раствора для комнатных растений нужно взять 4 лавровых листа да 1 литр горячей воды. Листья нужно залить кипятком. Смесь советуют поместить в банку с крышкой, чтобы эфирные масла оставались внутри.



Лавровые листья в банке / Фото Семья

Настой держим близко 3-4 часа. Следует подождать, чтобы он остыл до комнатной температуры. Впоследствии поливаем растения под корень или опрыскиваем из распылителя. Такое средство можно использовать не чаще 1 раза в месяц. После него цветы будут гораздо быстрее расти.