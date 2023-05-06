Гірчиця настільки добре впливає на якість землі, що не потрібно використовувати жодні хімічні добрива. Адже вона покращує ґрунт природним чином. У чому така користь гірчиці – розповість 24 Канал.

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Чим корисна гірчиця для грядки

На грядках гірчиця використовується як зелене добриво . Гірчиця здатна збільшувати вміст органічних речовин у ґрунті, що забезпечує харчові елементи для інших рослин на грядці.

. Гірчиця здатна збільшувати вміст органічних речовин у ґрунті, що забезпечує харчові елементи для інших рослин на грядці. Гірчиця випускає спеціальні хімічні сполуки, які можуть бути шкідливими для деяких шкідників й хвороб рослин. Йдеться про нематоди та грибкові інфекції. Коли гірчиця розпадається, ці сполуки віддаються землі, що відлякує деяких шкідників якомога далі від інших рослин.



Поле гірчиці / Фото Canva

Щобільше вона очищає ґрунт від гнильних мікроорганізмів, як-от, парша та фітофтора.

від гнильних мікроорганізмів, як-от, парша та фітофтора. Добре посіяти гірчицю перед посадкою картоплі, помідорів, баклажанів. Адже вона розпушує корінням землю та підіймає нагору вологу й поживні речовини з нижніх шарів ґрунту.

та підіймає нагору вологу й поживні речовини з нижніх шарів ґрунту. Бадилля гірчиці знадобиться для перероблювання та подальшого вживання в їжу домашньою птицею і худобою.



Бадилля гірчиці / Фото Lnzweb

Гірчиця збагачує бідні ґрунти та підтримує здорові мікроорганізми. Вона містить фосфор, глюкозу, сульфат калію, звичайний калій, азотисті сполуки, різні корисні ефірні олії.



Олія гірчична / Фото Gustavheess