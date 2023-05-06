Горчица настолько хорошо влияет на качество земли, что не нужно использовать никакие химические удобрения. Ведь она улучшает почву естественным образом. В чем такая польза горчицы – расскажет 24 Канал.

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Чем полезна горчица для грядки

На грядках горчица используется как зеленое удобрение . Горчица способна увеличивать содержание органических веществ в почве, что обеспечивает пищевые элементы других растений на грядке.

. Горчица способна увеличивать содержание органических веществ в почве, что обеспечивает пищевые элементы других растений на грядке. Горчица выпускает специальные химические соединения, которые могут быть вредны для некоторых вредителей и болезней растений. Речь идет о нематодах и грибковых инфекциях. Когда горчица распадается, эти соединения отдаются земле, что отпугивает некоторых вредителей как можно дальше от других растений.



Поле горчицы / Фото Canva

Все больше она очищает почву от гнилостных микроорганизмов, таких как парша и фитофтора.

от гнилостных микроорганизмов, таких как парша и фитофтора. Хорошо посеять горчицу перед посадкой картофеля, помидоров, баклажанов. Она ведь разрыхляет корнями землю и поднимает вверх влагу и питательные вещества из нижних слоев почвы.

и поднимает вверх влагу и питательные вещества из нижних слоев почвы. Ботва горчицы понадобится для переработки и последующего употребления в пищу домашней птицей и скотом.



Ботва горчицы / Фото Lnzweb

Горчица обогащает бедные почвы и поддерживает здоровые микроорганизмы. Она содержит фосфор, глюкозу, сульфат калия, обычный калий, азотистые соединения, разные полезные эфирные масла.



Масло горчичное / Фото Gustavheess