Розы могут быть высокими или низкорослыми в зависимости от сорта. Цветы могут иметь разные цвета, такие как красный, розовый, желтый, белый и другие. Чтобы любоваться красивыми цветами, нужно знать, как ухаживать за ними. Как защитить розы от тли – подскажет 24 Канал.

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Как защитить розы от тли

Тля – это грибковая болезнь, которая может заражать розы. Основная цель защиты от тли, чтобы не допустить ее роста и развития. Вот несколько советов, которые могут помочь в защите роз от тли.

Высаживайте розы на хорошо освещенном месте с достаточным воздушным потоком. Хорошая вентиляция поможет избежать влаги на листьях.

с достаточным воздушным потоком. Хорошая вентиляция поможет избежать влаги на листьях. Поддерживайте регулярный полив. Вода должна попадать на корни роз, а не на листья. Листья, остающиеся влажными в течение длительного времени, могут развить тлю.



Поливаем розы / Фото Мир растений

Удалите все зараженные листья, цветы и побеги, чтобы не распространялась инфекция .

. Регулярно обрезайте розы, чтобы сохранять их здоровыми и снизить шансы на заражение тлей. Таким образом, воздух будет лучше поступать к растениям и уменьшить влагу на листьях.



Обрезка роз / Фото Мир растений

Используйте фунгицидные средства для защиты от тли. Это те средства, которые останавливают развитие грибка на растениях. Фунгициды можно наносить на листья и другие части растений распылителем.

на растениях. Фунгициды можно наносить на листья и другие части растений распылителем. Хорошо отпугивают тлю настои пепла, лука, чеснока или острого перца. Одно из этих растений, а именно – 300 грамм надо измельчить и залить 10 литрами теплой воды. Настаиваем 2-3 часа. Чтобы было удобнее, можно перелить настой в распылитель. Повторяем процедуру каждые 2 недели.

Уход за розами требует некоторых усилий включая правильный полив, обрезку, кормление и защиту от болезней и вредителей. Внимательно защищать розы от болезней, таких как черная пятнистость и тля. Нужно выбирать сорта роз, подходящие для климатических условий и почвы, где они будут расти.