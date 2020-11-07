Вчера, 6 ноября, состоялся 3 выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка". Ксения Мишина отправилась на свидание с несколькими участниками. В частности, чувственный вечер она провела с Александром, которого поразила чрезвычайно красивым внешним видом.

Поклонники проекта с нетерпением ждут пятницу, чтобы увидеть новый выпуск "Холостячки". Внимание зрителей привлекает не только борьба мужчин за сердце актрисы Ксении Мишиной, но и изысканные аутфиты главной героини.

Читайте также Холостячка 3 выпуск: скандал на яхте, чувственное танго и признание Ксении Мишиной

В 3 выпуске Ксения отправилась на романтическое свидание с Александром, где они вместе танцевали чувственное танго. Для такого трогательного вечера девушка выбрала красивый look.

Образ Ксении Мишиной

Ксения предстала перед Александром в соблазнительном красно-черном платье с леопардовым принтом. Наряд был на бретелях и с пикантным декольте, которое красиво подчеркнуло пышный бюст знаменитости. Такой аутфит Мишина соединила с черными туфлями-лодочками с оригинальными каблуками и брошью.

Длинные роскошные волосы красавица-брюнетка уложила в легкие волны. На лице она сделала макияж в естественных оттенках: глаза подчеркнула коричневыми тенями, а губы накрасила матовой помадой нюдового цвета.



Ксения Мишина в красно-черном платье с леопардовым принтом / Фото stb.ua



"Холостячка" на свидании с Александром / Фото stb.ua



Чувственное танго Ксении и Александра / Фото stb.ua