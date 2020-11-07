Вчора, 6 листопада, відбувся 3 випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Ксенія Мішина відправилася на побачення з декількома учасниками. Зокрема, чуттєвий вечір вона провела з Олександром, якого вразила надзвичайно красивим зовнішнім виглядом.

Прихильники проєкту з нетерпінням чекають п'ятниці, щоб побачити новий випуск "Холостячки". Уваги глядачів привертає не лише боротьба чоловіків за серце акторки Ксенії Мішиної, а й вишукані аутфіти головної героїні.

Читайте також Холостячка 3 випуск: скандал на яхті, чуттєве танго та зізнання Ксенії Мішиної

У 3 випуску Ксенія відправилася на романтичне побачення з Олександром, де вони разом танцювати чуттєви танго. Для такого зворушливого вечора дівчина обрала красивий look.

Образ Ксенії Мішиної

Ксенія постала перед Олександром у спокусливій червоно-чорній сукні з леопардовим принтом. Вбрання було на бретелях та мало пікантне декольте, що гарно підкреслило пишний бюст знаменитості. Такий аутфіт Мішина поєднала з чорними туфлями-човниками та оригінальних підборах та з брошкою.

Довге розкішне волосся красуня-брюнетка вклала в легкі хвильки. На обличчі вона зробила макіяж в природних відтінках: очі підкреслила коричневими тінями, а губи нафарбувала матовою помадою нюдового кольору.



Ксенія Мішина у червоно-чорній сукні з леопардовим принтом / Фото stb.ua



"Холостячка" на побаченні з Олександром / Фото stb.ua



Чуттєве танго Ксенії та Олександра / Фото stb.ua