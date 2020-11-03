Первая леди США Мелания Трамп уже проголосовала за будущего президента. Супруга кандидата Дональда Трампа для появления на выборах выбрала наряды от премиальных брендов.

Американцы имели возможность проголосовать за президента досрочно или же отправить свой голос по почте. Мелания Трамп решила волеизъявиться 3 ноября, в официальный день выборов 2020. Голосовала первая леди США без супруга Дональда Трампа, который появился на избирательном участке еще 24 октября. 24 канал покажет, какой аутфит выбрала для важного выхода жена 45-го президента США.

К теме Президентские выборы в США: как голосуют звезды – фото

"Это день выборов, поэтому я хотела приехать сюда, чтобы сегодня проголосовать", – пояснила первая леди прессе, почему не отдала свой голос досрочно.

"Одна из самых почетных и важных ролей, которую я когда-либо исполняла, – служить вам, американский народ, первой леди этой страны. Спасибо всем, кто оказал нам поддержку. Спасибо за ваши неустанные усилия и за вашу любовь к этой стране. Я надеюсь на тесное сотрудничество с вами в течение следующих четырех лет", – высказывалась первая леди ранее.

Образ Мелании Трамп на президентских выборах в США

Она появилась перед журналистами и папарацци в оздоровительном центре в городе Вест-Палм-Бич, что в штате Флорида. На ней белое платье без рукавов длины миди с золотым притом от итальянского Дома моды Gucci, которое она прекрасно соединила с нюдовыми туфлями-лодочками от любимого дизайнера Кристиана Лубутена.

Мелания Трамп не стала подбирать никаких аксессуаров, кроме сумки в бело-карамельных цветах от премиального бренда Hermes и солнцезащитных очков с анималистичным принтом. Волосы она уложила в элегантную прическу и сделала легкий макияж с акцентом на бледно-розовых губах. Надевать защитную маску она не стала.



Мелания Трамп на выборах президента США / Фото Getty Images