Перша леді США Меланія Трамп вже проголосувала за майбутнього президента. Дружина кандидата Дональда Трампа для появи на виборах обрала вбрання від преміальних брендів.

Американці мали можливість проголосувати за президента достроково або ж відправити свій голос поштою. Меланія Трамп вирішила волевиявитися 3 листопада в офіційний день виборів 2020. Голосувала перша леді США без чоловіка Дональда Трампа, який з'явився на виборчій дільниці ще 24 жовтня. 24 канал покаже, який аутфіт обрала для важливого виходу дружина 45-го президента США.

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"Це день виборів, тому я хотіла приїхати сюди, щоб сьогодні проголосувати", – пояснила перша леді пресі, чому не віддала голос достроково.

"Одна з найпочесніших і найважливіших ролей, яку я коли-небудь виконувала, – служити вам, американський народе, першою леді цієї країни. Дякую усім, хто надав нам підтримку. Дякуємо за ваші невтомні зусилля і за вашу любов до цієї країни. Я сподіваюся на тісну співпрацю з вами протягом наступних чотирьох років", – вислослювалась перша леді раніше.

Образ Меланії Трамп на президентських виборах у США

Вона з'явилась перед журналістами і папараці в оздоровчому центрі в місті Вест-Палм-Біч, що в штаті Флорида. На ній біла сукня без рукавів довжини міді з золотим притом від італійського дому моди Gucci, яку вона чудово поєднала з нюдовими туфлями-човниками від улюбленого дизайнера Крістіана Лубутена.

Меланія Трамп не стала підбирати жодних аксесуарів, крім сумки в біло-карамельних кольорах від преміального бренду Hermes та сонцезахисних окулярів з анімалістичним принтом. Волосся вона вклала в елегантну зачіску та зробила легкий макіяж з акцентом на блідо-рожевих губах. Одягати захисну маску вона не стала.



Меланія Трамп на виборах президента США / Фото Getty Images