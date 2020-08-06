Знаменитая телеведущая и актриса привыкла удивлять публику модными экспериментами. Лилия Ребрик появилась в легком платье персикового цвета, которое соблазнительно обнажало ее ножки. Этот пикантный образ не остался без внимания поклонников.

В гардеробе Лилии Ребрик достаточно стильных вещей, ведь с ней в прямом эфире чуть ли не ежедневно просыпается вся страна. Каждым новым образом телеведущей удается удивлять поклонников. Однако трендово звезда одевается не только для съемок, но и в повседневной жизни. На личной странице в инстаграме она продемонстрировала обольстительное платье, котороефантастически подчеркнуло ее женственность и привлекательность.

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На террасе своего загородного дома Лилия Ребрик устроила фотосессию, для которой выбрала нежное атласное платье персикового цвета. Наряд с разрезом на груди, оборками внизу и оригинальными рукавами выглядел потрясающе. Эффектной изюминкой стал разрез, который выгодно обнажал стройные ножки звезды. Ведущая увлекается танцами, поэтому ее тело всегда в тонусе. Образ завершили нюдовые туфли-лодочки на каблуках.

Стоит отметить, что на фото Лилия Ребрик позирует без косметики и укладки. Она не обременяет свою кожу гримом дома и не стесняется показывать на камеру естественную красоту.

В комментариях знаменитость засыпали комплиментами. Поклонники восхищались не только платьем Ребрик, но и ее красотой. За годы карьеры на телевидении она завоевала любовь многотысячной публики, поэтому без внимания как женской, так и мужской аудитории звезда не остается.