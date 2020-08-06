Знаменита телеведуча та акторка звикла дивувати публіку модними експериментами. Лілія Ребрик постала у легкій сукні персикового кольору, яка спокусливо оголювала її ніжки. Цей пікантний образ не залишився без уваги шанувальників.

У гардеробі Лілії Ребрик вдосталь стильних речей, адже з нею у прямому ефірі ледь не щодня прокидається вся країна. Кожним новим образом телеведучій вдається дивувати шанувальників. Проте трендово зірка вдягається не лише для зйомок, а й у буденному житті. На особистій сторінці в інстаграмі вона продемонструвала звабливу сукню, яка фантастично підкреслила її жіночність та привабливість.

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На терасі свого заміського будинку Лілія Ребрик влаштувала фотосесію, для якої обрала ніжну атласну сукню персикового кольору. Вбрання з розрізом на грудях, воланами внизу та оригінальними рукавами виглядало приголомшливо. Ефектною родзинкою став розріз, який вигідно оголював стрункі ніжки зірки. Ведуча захоплюється танцями, тому її тіло завжди в тонусі. Образ завершили нюдові туфлі-човники на підборах.

Варто зазначити, що на фото Лілія Ребрик позує без косметики та укладки. Вона не обтяжує свою шкіру гримом вдома й не соромиться показувати на камеру природну красу.

У коментарях знаменитість засипали компліментами. Шанувальники захоплювались не лише сукнею Ребрик, а й її вродою. За роки кар'єри на телебаченні вона завоювала любов багатотисячної публіки, тому без уваги як жіночої, так і чоловічої аудиторії зірка не залишається.