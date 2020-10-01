Украинская модель с мировым именем Алла Костромичова показала роскошный образ для финала шоу "Супер топ-модель по-украински". Ведущая появилась в откровенном мини-платье с прозрачным шлейфом, засветив стройные ножки.

16 октября на телеэкранах стартует звездный сезон шоу "Супер топ-модель по-украински". Съемки проекта уже завершились, а победительницу выбрали. В инстаграм-профиле ведущая реалити Алла Костромичова продемонстрировала образ для финала и вспомнила, как попала в шоу.

К теме Высокие ботфорты и кожаная мини-юбка: Алла Костромичова появилась в эффектном образе

Дерзкий образ Аллы Костромичовой

Для съемок финального эпизода модель выбрала бархатное мини-платье черного цвета. Наряд обнажал одно плечо звезды и подчеркивал бюст благодаря роскошному декольте, украшенному камнями и объемными атласными вставками.

В платье с прозрачным шлейфом Алла Костромичова показала стройную хрупкую талию и ноги. На высоких каблуках она уверенно чувствовала себя на подиуме. Длинные волосы ведущей стилисты накрутили и уложили назад.

Особое внимание уделили макияжу звезды, ведь использовали не только косметику нюдових оттенков, но и стразы, которые расположили над бровями. Кроме того, руки модели украшали многочисленные временные татуировки.

"Всем спасибо. Съемка завершена", – объявила Алла Костромичова, поклонившись на камеру.

Алла Костромичова о "Топ-модель по-украински"

Знаменитость является неизменной ведущей проекта с первого сезона. Она вспомнила, что предложение присоединиться к команде шоу услышала в 2014 году перед собором Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Алла Костромичова согласилась и снимала речь для руководства "Нового канала" по скайпу. Тогда модель не имела никакого опыта работы на телевидении. Она подытожила 6 лет работы перед камерой и призналась, что готова к следующим сезонам "Топ-моделей по-украински".

"Семь невероятных сезонов, десятки успешных модельных и блогерских карьер и миллионы поклонников этого реалити. Проект подарил мне новую карьеру, новую любовь и новую меня", – призналась Алла Костромичова.