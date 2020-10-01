Українська модель зі світовим ім'ям Алла Костромічова показала розкішний образ для фіналу шоу "Супер топ-модель по-українськи". Ведуча постала у відвертій мінісукні з прозорим шлейфом, засвітивши стрункі ніжки.

16 жовтня на телеекранах стартує зірковий сезон шоу "Супер топ-модель по-українськи". Зйомки проєкту вже завершились, а переможницю обрали. В інстаграм-профілі ведуча реаліті Алла Костромічова продемонструвала образ для фіналу та пригадала, як потрапила в шоу.

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Зухвалий образ Алли Костромічової

Для зйомок фінального епізоду модель обрала оксамитову мінісукню чорного кольору. Вбрання оголювало одне плече зірки та підкреслювало бюст завдяки розкішному декольте, оздобленому камінням та об'ємними атласними вставками.

У сукні з прозорим шлейфом Алла Костромічова показала струнку тендітну талію і ніжки. На високих підборах вона впевнено почувалась на подіумі. Довге волосся ведучої стилісти накрутили і вклали назад.

Особливу увагу приділили макіяжу зірки, адже використовували не лише косметику нюдових відтінків, а й стрази, які розташували над бровами. Крім того, руки моделі прикрашали численні тимчасові татуювання.

"Всім дякую. Зйомка завершена", – оголосила Алла Костромічова, вклонившись на камеру.

Алла Костромічова про "Топ-модель по-українськи"

Знаменитість є незмінною ведучою проєкту з першого сезону. Вона пригадала, що пропозицію долучитись до команди шоу почула 2014 року перед собором Санта-Марія-дель-Фьоре у Флоренції. Алла Костромічова погодилась і знімала промову для керівництва "Нового каналу" по скайпу. Тоді модель не мала жодного досвіду роботи на телебаченні. Вона підсумувала 6 років роботи перед камерою та зізналась, що готова до наступних сезонів "Топ-моделей по-українськи".

"Сім неймовірних сезонів, десятки успішних модельних і блогерських кар'єр і мільйони шанувальників цього реаліті. Проєкт подарував мені нову кар'єру, нову любов і нову мене", – зізналась Алла Костромічова.