Испанская королева Летиция совершила очередной публичный выход. Она имеет насыщенный график в рабочие дни и активно выполняет свои обязанности. Во время поездки Ее Величество продемонстрировала деловой аутфит.

Королева Летиция всегда знает, как выглядеть эффектно. Для встреч она выбирает удобную и элегантную одежду, которым подчеркивает прелести изящной фигуры. На днях супруга короля Филиппа VI побывала на мероприятии с представителями Красного Креста Испании в Мадриде, где предстала в деловом образе.

Читайте также В платье в клетку: элегантный look королевы Летиции – фото

Элегантный аутфит королевы Летиции

48-летняя Ее Величество предстала перед публикой в черной блузке и классических брюках со стрелкой. Поверх блузки она надела короткий твидовый пиджак, ставший главным акцентом в образе. Обычно, Летиция сочетает наряды с обувью на каблуке, однако на этот раз она решила дополнить look лакированными балетками черного цвета.

Волосы Ее Величество собрала в хвост сзади. На лице Летиция сделала макияж с акцентом на глазах. Среди аксессуаров видим на ней маленькие минималистичные серьги. Поскольку в мире до сих пор продолжается пандемия коронавируса и ежедневно эту инфекцию обнаруживают у большого количества людей, то королева Испании не забывает о защитной маске. Она делает все, чтобы уберечься от заражения и призывает других не пренебрегать установленными карантинными правилами.



Королева Летиция в твидовом пиджаке / Фото Getty Images