Іспанська королева Летиція здійснила черговий публічний вихід. Вона має насичений графік у робочі дні і активно виконує свої обов'язки. Під час поїздки Її Величність продемонструвала діловий аутфіт..

Королева Летиція завжди знає, як виглядати ефектно. Для зустрічей вона обирає зручний та елегантний одяг, яким підкреслює принади витонченої фігури. Днями дружина короля Філіпа VI побувала на заході з представниками Червоного Хреста Іспаніїї в Мадриді, де постала у діловому образі.

Читайте також У сукні в клітинку: елегантний look королеви Летиції – фото

Елегантний аутфіт королеви Летиції

48-річна Її Величність з'явилася перед публікою у чорній блузці та класичних штанах зі стрілкою. Поверх блузки вона одягнула короткий твідовий піджак, що й став головним акцентом в образі. Зазвичай, Летиція поєднує вбрання із взуттям на підборах, проте цього разу вона вирішила доповнити look лакованими балетками чорного кольору.

Волосся Її Величність зібрала у хвіст ззаду. На обличчі Летиція зробила макіяж з акцентом на очах. Серед аксесуарів бачимо на ній маленькі мінімалістичні сережки. Оскільки у світі досі триває пандемія коронавірусу і щодня цю інфекцію виявляють у великої кількості людей, то королева Іспанії не забуває про захисну маску. Вона робить все, щоб вберегтися від зараження і закликає інших не нехтувати встановленими карантинними правилами.



Королева Летиція у твідовому піджаку / Фото Getty Images