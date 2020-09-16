Украинская певица Анастасия Кочетова, известная под псевдонимом MamaRika недавно покрасила волосы в розовый цвет. Теперь любой ее образ выглядит ярко и стильно. Девушка поделилась фото в новом look.

Украинцы все больше выходят на улицы после карантина. Певица MamaRika воспользовалась теплым бабьим летом и вышла на прогулку. Она похвасталась очередным образом и опубликовала фото на своей инстаграм-странице.

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Женщина для прогулки примерила трендовый образ, который как раз подходит для уже ветреной, но все еще теплой осени.

Модный look певицы MamaRika

Украинская знаменитость надела белый топ, который открыл татуировки на ключице. На него сверху она накинула цветной пиджак в полоску. Образ дополнили голубые джинсы с круглыми вырезами до пяток по бокам.

Для удобной прогулки звезда выбрала белые кроссовки, а на плечо накинула сумочку в тон с черными вставками. На нее она также завязала красный платок. Завершили трендовый look большие очки.



MamaRika в трендовом образе / Instagram / @mamarika_official

В подписи к фото MamaRika сообщила Подснежникам (именно так она называет своих поклонников), что теперь она будет снимать свою жизнь, то есть влоги в инстаграм-сторис. Певица пошла на такой шаг ради сближения со своей полумиллионной аудиторией.



MamaRika в трендовом образе / Instagram / @mamarika_official