Українська співачка Анастасія Кочетова, що відома під псевдонімом MamaRika нещодавно пофарбувала волосся в рожевий колір. Тепер будь-який її образ виглядає яскраво та стильно. Дівчина поділилась фото в новому look.

Українці все більше виходять на вулиці після карантинних обмежень. Співачка MamaRika скористувалась теплим бабиним літом та вийшла на прогулянку. Вона похизувалась черговим образом і опублікувала фото на своїй інстаграм-сторінці.

До слова У рожевому костюмі: Маша Єфросиніна зачарувала трендовим образом

Жінка для прогулянки приміряла трендовий образ, який саме підходить для вже вітряної, але все ще теплої осені.

Модний look співачки MamaRika

Українська знаменитість одягнула білий топ, який відкрив татуювання на ключиці. На нього зверху вона накинула кольоровий піджак в смужку. Образ доповнили блакитні джинси з круглими вирізами до п'яток з боків.

Для зручної прогулянки зірка обрала білі кросівки, а на плече накинула сумочку в тон з чорними вставками. На неї вона також зав'язала червону хустину. Завершили трендовий look великі окуляри.



MamaRika в трендовому образі / Instagram / @mamarika_official

У підписі до фото MamaRika повідомила Проліскам (саме так вона називає своїх шанувальників), що тепер вона зніматиме своє життя, тобто влог у інстаграм-сторіс. Співачка пішла на такий крок заради зближення зі своєю пів мільйонною аудиторією.



MamaRika в трендовому образі / Instagram / @mamarika_official