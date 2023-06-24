Пышные клумбы петуний обеспечены: как посадить и ухаживать за цветком

Петуния – очень популярное растение для сада и балкона. Она занимает лидирующие позиции среди других цветов у садоводов не один год.

Існує 2 методи посадки петуній – через розсаду та посів насіння прямо у відкритий ґрунт. Дуже часто вибирають спосіб саме через розсаду. Як правильно посадити петунії, щоби вони прижилися – розкаже 24 Канал .

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Як посадити петунію з розсади

Петунія найкраще росте на родючій землі з певною кількістю глини чи суглинистих грунтах. перед посадкою можна внести компост або перегній у ґрунт. Гній радять не давати.



Розсада петунії / Фото Floristics.info

Знайдіть для розсади петунії відкриту та сонячну ділянку . Її треба висаджувати, коли на вулиці стабільно тепла погода. Слід робити в хмарний день або ввечері, коли немає активного сонця.

. Її треба висаджувати, коли на вулиці стабільно тепла погода. Слід робити в хмарний день або ввечері, коли немає активного сонця. Перед посадкою рясно полийте ґрунт водою. Потім дістаньте розсаду разом із грудкою землі так, щоб не пошкодити кореневу систему. Ретельно ущільнюйте ґрунт та поливайте теплою водою. Великі квіти потрібно садити з відстанню 20-25 сантиметрів, а менші – 15 сантиметрів. Перші дні захищайте квіти від палючого сонця.

Как посадить петунию из семян

Хорошо подготовьте почву, предварительно разрыхляя его и поливая. Сделайте ямки, в которые будете сеять семена. Сильно засыпать семена землей не нужно, просто сбрызгайте водой из пульверизатора. Еще можно покрыть рассаду агроволокном.

Если все хорошо, семена может сходить уже через неделю. Когда вырастет по 3-4 листика, их можно рассадить с дистанцией 25 сантиметров друг от друга.



Петуния прорастает / Фото "Комнатные цветы и растения"

Поливать петунию следует на следующий день после посадки. Через неделю после посадки петунию можно подкормить, чтобы лучше цвести.

Уход за петунией

Петуния требует регулярного полива особенно в период сухой и жаркой погоды. Следите за влажностью почвы и избегайте пересыхания. Если вы сажали петунию в горшок, то лучше заливать воду в отверстия в горшке, чтобы вода не попадала на листья и цветки.



Полив петуний / Фото "Фермер"

Регулярная подкормка петунии обеспечивает ее питательными веществами для здорового роста и обильного цветения. Подпитывать петунию следует уже через неделю после высадки в почву. Для подкормки берите комплексные удобрения на основе калия каждые 10 дней до августа. Используйте органические удобрения, например, раствор коровяка.



Обрезка петуний / Фото Lifehacker