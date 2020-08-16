Впервые за долгое жена британского принца Гарри Меган Маркл появилась на публике. Она приняла участие в виртуальном саммите 19th Represents, видео которого уже разлетелось по сети.

Меган Маркл долгое время не появлялась на публике. К супругам Гарри и Меган всегда было приковано внимание, а после того, как они сложили королевские обязанности, внимание поклонников стало еще больше. Теперь каждый публичный выход пары активно обсуждают в сети и в мировых СМИ.

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Саммит, в котором на днях приняла участие Маркл, был посвящен 100-летию принятия 19-й поправки к Конституции США. Благодаря этому изменению женщины имеют право голосовать.

Образ Меган Маркл

На онлайн-встрече Меган Маркл продемонстрировала безупречный летний образ. Она предстала перед публикой в ​​персиковом топе от известного бренда Hugo Boss. Волосы она уложила в легкие естественные локоны, а на лице сделала дневной макияж, подчеркнувший натуральную красоту.

После того, как Меган переехала в США, она позволяет себе более свободную одежду и не всегда соблюдает официальный стиль. Стоит отметить, что персиковый оттенок идеально подходит возлюбленной Гарри и подчеркивает прелести ее роскошного тела.

Люди хотят перемен. В том месте, где мы все находимся сейчас, наступает такой момент, когда люди начинают сомневаться в системах, в которые мы всегда верили. Если бы голоса женщин были слышны так же, как и мужские, насколько бы все было иначе,

– сказала во время разговора Маркл.

Меган Маркл на виртуальном саммите: видео