Вперше за довгий дружина британського принца Гаррі Меган Маркл з'явилася на публіці. Вона взяла участь у віртуальному саміті 19th Represents, відео якого вже розлетілося мережею.

Меган Маркл тривалий час не з'являлася на публіці. До подружжя Гаррі та Меган завжди була прикута увага, а після того, як вони склали королівські обов'язки, уваги шанувальників стало ще більше. Тепер кожен публічний вихід пари активно обговорюють у мережі та у світових ЗМІ.

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Саміт, у якому днями взяла учать Маркл, був присвячений 100-річчю прийняття 19-ї поправки до Конституції США. Завдяки цій зміні жіни мають право голосувати.

Образ Меган Маркл

На онлайн-зустрічі Меган Маркл продемонструвала бездоганний літній образ. Вона постала перед публікою у персиковому топі від відомого бренду Hugo Boss. Волосся вона вклала в легкі природні локони, а на обличчі зробила денний макіяж, що підкреслив натуральну вроду.

Після того, як Меган переїхала до США, вона дозволяє собі більш вільний одяг та не завжди дотримується офіційного стилю. Варто зазначити, що персиковий відтінок ідеально пасує коханій Гаррі та підкреслює принади її розкішного тіла.

Люди прагнуть змін. У тому місці, де ми всі перебуваємо зараз, настає такий момент, коли люди починають сумніватися в системах, в які ми завжди вірили. Якби голоси жінок були чутні так само, як і чоловічі, наскільки б все було інакше,

– сказала під час розмови Маркл.

Меган Маркл на віртуальному саміті: відео