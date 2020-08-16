Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл може повернутися до зйомок у кіно. Режисери намагаються вмовити її вкотре з'явитися у серіалі "Форс-мажори" з гонораром в 50 мільйонів доларів. Зазначається, що з появою Меган ця стрічка стане найпопулярнішою у світі.

Після переїзду в США Меган Маркл розглядає можливість повернутися до кар'єри у кіноіндустрії. За першу появу на великому екрані вона може отримати 50 мільйонів доларів, що стане чудовим прибутком для королівського подружжя. Про це повідомляє видання The Mirror.

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Принц Гаррі та Меган Маркл нещодавно стали власниками розкішного маєтку в Санта-Барбарі. Вартість особняка становить понад 14 мільйонів доларів. Нерухомість пара взяла в іпотеку, яку поступово сплачує. Є ймовірність, що Маркл вирішила придбати будинок саме у цій місцевості, оскільки він розташований недалеко від Голлівуду.

Знаменитий американський режисер Пол Фейг, який у своєму творчому доробку має фільми "Спека", "Шпигуни", "Мисливці за привидами", розповів, що кінотворці щосили намагаються працювати із Маркл.

Меган, давай. Я б хотів побачити тебе в кіно. Я вважаю, що вона класна. Я – фанат,

– зізнався Фейг.

Директор шоу InterTalent і голова правління компаній Roar Global і Cole kitchenn Джонатан Шаліт наголосив, що Меган своєю участю у кінопроєктах притягуватиме глядачів не лише в Америці, а й у всьому світі. Також він вважає, щоб досягнути успіху в кіно після повернення, Меган доведеться ретельно обирати своїх колег.

Яку б роль вона не виконувала, всі захочуть її побачити. Йдеться про гонорар у розмірі 50 мільйонів доларів. Люди будуть зачаровані її виступом. Якщо вона повернеться в "Форс-мажори", це буде найпопулярніший серіал у світі,

– зазначив Шаліт.

Наразі сама Меган Маркл жодним чином не прокоментувала чутки щодо свого повернення до зйомок.