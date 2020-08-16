Жена британского принца Гарри Меган Маркл может вернуться к съемкам в кино. Режиссеры пытаются уговорить ее в очередной раз появиться в сериале "Форс-мажоры" с гонораром в 50 миллионов долларов. Отмечается, что с появлением Меган эта лента станет самой популярной в мире.

После переезда в США Меган Маркл рассматривает возможность вернуться к карьере в киноиндустрии. За первое появление на большом экране она может получить 50 миллионов долларов, что станет отличной прибылью для королевской четы. Об этом сообщает издание The Mirror.

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Принц Гарри и Меган Маркл недавно стали владельцами роскошного поместья в Санта-Барбаре. Стоимость особняка составляет более 14 миллионов долларов. Недвижимость пара взяла в ипотеку, которую постепенно платит. Есть вероятность, что Маркл решила купить дом именно в этой местности, поскольку он расположен недалеко от Голливуда.

Знаменитый американский режиссер Пол Фейг, который в своем творческом активе имеет фильмы "Жара", "Шпионы", "Охотники за привидениями", рассказал, что кинотворцы изо всех сил пытаются работать с Маркл.

Меган, давай. Я бы хотел увидеть тебя в кино. Я считаю, что она классная. Я – фанат,

– признался Фейг.

Директор шоу InterTalent и председатель правления компаний Roar Global и Cole Kitchenn Джонатан Шалит отметил, что Меган своим участием в кинопроектах будет привлекать зрителей не только в Америке, но и во всем мире. Также он считает: чтобы добиться успеха в кино после возвращения, Меган придется тщательно выбирать своих коллег.

Какую бы роль она ни исполняла, все захотят ее увидеть. Речь идет о гонораре в размере 50 миллионов долларов. Люди будут очарованы ее выступлением. Если она вернется в "Форс-мажоры", это будет самый популярный сериал в мире,

– отметил Шалит.

Сейчас сама Меган Маркл никоим образом не прокомментировала слухи относительно своего возвращения к съемкам.