Полезная процедура: зачем пасынковать перец и как это правильно делать
5 июня 2023, 14:36Читати новину українською
Пасынкование перца просто необходимо, ведь боковые побеги могут конкурировать с главным стеблем и плодами. Их удаление обеспечивает лучшее развитие растения и плодов.
Перцы обладают способностью к разрастанию, поэтому правильное пасынкование важно для обеспечения урожайности. Целью пасынкования является облегчение доступа света и воздуха к плодам. 24 Канал расскажет, как правильно пасынковать перцы.
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Как посынковать перец
- Когда на улице сухо и жарко, стоит воздержаться от пасынкования. Потому что ветви и листья, защищают растение от ожогов под прямыми солнечными лучами. Оптимально избавляться от лишних органов после вечернего полива. Тогда земля достаточно увлажнена и будет щедро насыщать корни.
- Пасынковать можно только здоровые кусты перца. Если мы видим определенные признаки болезни, лучше не проводить такую процедуру.
- Преимущественно оставляют 2, 3, 4 стебля которые будут давать урожай. Нижние боковые побеги нужно удалить, потому что они не дают развиваться скелетным ветвям.
Пасынкование перца / Фото Сад Фасад
- Такие побеги можно обрезать вместе с нижними листьями. Помним, что густая посадка вызывает разные болезни и снижает урожай.
- Во время пасынки обращаем внимание на те побеги, которые растут как внутрь. Им часто не хватает света, и плоды там появляются позже. Поэтому на ростках, растущих в середину куста, оставляем только 1 бутон, в то время как верхушку обрезаем. Таким образом мы избавляемся от точки роста. При этом основная ветвь будет и дальше развиваться.
- Самое лучшее - удалять все слабые и плохо развитые побеги. Оптимально будет оставить только 5 самых крепких, которые впоследствии будут приносить плоды.