Осталось две недели: когда украинцы будут праздновать Пасху в 2024 году

В этом году дата Пасхи у христиан западного и восточного обряда отличается. Это связано с тем, что они высчитывают ее по разным пасхалиям. У римо-католиков празднование уже состоялось в прошлом месяце, а именно 31 марта.

Православные и греко-католики будут праздновать Воскресение Христово уже совсем скоро – 5 мая. Сейчас верующие традиционно придерживаются Великого поста, а уже на следующей неделе будут идти в церковь и святить вербу.

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Празднование Пасхи в Украине

Украинцы очень любят праздновать Пасху, ведь это один из главных церковных праздников. Некоторые люди уже начинают готовиться к событию, чтобы не оттягивать все в последний момент. Однако многие дела делаются в Страстную неделю. К тому же христиане тогда чаще посещают церковь.

Мужчины и женщины убирают в доме, в хлеву и во дворе. Кроме того, выбирают наряд на праздник и готовят пасхальные блюда. В корзинки, которые затем освящают, традиционно кладут кулич, колбасу, сыр, масло, яйца и соль. После службы, семьи собираются за большим столом. В первую очередь люди молятся, а потом начинают биться яйцами. Чье не треснет – тот выиграл. Родственники и друзья также ходят в гости друг к другу, чтобы поздравить с Пасхой.

Как украинцы празднуют Пасху / Фото Canva

Празднование продолжается и в Поливальный понедельник, который наступает после Пасхи. В этот день принято обливаться водой, чтобы быть здоровыми и счастливыми. Дети также навещают крестных родителей. В период пасхальных праздников важно не забыть пойти к могилам близких.