Украинская актриса Дарья Петрожицкая не прекращает удивлять своих поклонников новыми кадрами со съемок сериала "Папик 2". Какой предстанет ее героиня Елизавета – смотрите в материале.

Новые фото Дарьи Петрожицкой

Фотографией актриса поделилась на инстаграм-странице, где за ней следят более 200 тысяч поклонников. В кадре Дарья Петрожицкая красовалась с волнистыми волосами и безупречным макияжем с акцентом на глаза. Кроме этого, на девушке виднелось платье со стильным декором в зоне декольте.

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В то же время авторы сериала "Папик 2" охотно показали, что скрывается за кулисами съемок. На черно-белых кадрах можно увидеть вдохновенную работу режиссера Андрея Яковлева и съемочной группы.

Часто то, что происходит за кадром, не менее интересно и увлекательно, чем сцены в кадре. Наш невидимый фронт, – написали авторы сериала под фото.

Дарья Петрожицкая в сериале "Папик 2"

Как известно, Дарья Петрожицкая вернулась к своей знаменитой роли Лизы. Во 2 сезоне "Папика" она вновь встретится с Александром Меркуловым, который, по сюжету, выйдет на свободу. У Елизаветы будут успехи в вокальной карьере, однако она будет переживать нелегкий этап в отношениях. Поэтому "Папик" будет помогать девушке преодолеть жизненные трудности и пытаться устроить и свою жизнь.

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Перед съемками Дарья Петрожицкая призналась, что зрителей ждет сюрприз. В новых сериях "Папика" киноманы увидят родственников Лизы и узнают, почему она стала такой авантюрной.

Не меньший восторг вызовет и гардероб главной героини. Стильные летние платья, эффектные пальто и обыденные наряды: согласно первым кадрам со съемок, Лиза будет удивлять своими образами.