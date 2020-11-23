Новое интервью Елены Войченко для программы "Светская жизнь" не на шутку спровоцировало Владимира Остапчука, который около года назад начал бракоразводный процесс с женой. Он ответил на ее нападки и привел собственные утверждения.

Бывшая жена Владимира Остапчука недавно дала новое интервью в программе "Светская жизнь", где рассказала о непостоянной финансовой помощь со стороны Владимира; о том, что он подал иск в суд, чтобы забрать у нее детей; о его депрессию; об угрозах с его стороны и что он требует от нее психологической экспертизы.

Новое интервью Хочет забрать детей: Елена Войченко заявила, что Владимир Остапчук подал иск в суд

Об "алиментах" и детях

Владимир Остапчук в своем профиле в инстаграме уже отреагировал на слова экс-жены Елены Войченко. Мужчина утверждает, что все было не так, как описывает его бывшая. Она утверждала, что муж помогал ей оплачивать школу и детский сад детей, а также перечислял 10 тысяч гривен на их нужды. И вроде бы после одного из своих интервью 3 октября он увеличил количество средств, но это была "одноразовая акция".

Хотя, на новых скриншотах Владимира можно увидеть 26500 гривен уже за октябрь этого года. Также мужчина перечислил другие 25 тысяч гривен в сентябре – задолго до выхода скандального интервью Остапчука.

Остапчук заявил, что слова Елены – это "полная ложь, манипуляции и конкретный шантаж" и добавил скриншоты переводов средств на детей. Добавим, что две стороны развода отказались от принудительных алиментов на детей. Кроме этого, он перечислил 42 тысячи гривен на поездку Елены с детьми на море, но этого так и не произошло, потому что она не сделала перевод свидетельства рождения сына для выезда. Впрочем, деньги были уже переведены, а Остапчуку вроде Войченко не разрешила отправиться с ними на море.

Напомним, в браке Владимира и Елены родились двое детей – 7-летняя дочь Эмилия и 2-летний Эван-Александр.

О психологической экспертизе

Относительно экспертизы, информация о которой появилась в СМИ уже давно, Войченко отметила, что он требовал ее у нее и привлек к этому процессу детей. Но по словам Остапчука, никакой экспертизы не было – есть лишь заявление об "установлении графика посещения детей". Согласно процедуре, органы опекунства проводят разговоры с мужем, женой и детьми, поэтому в процесс была вовлечена их дочь. Впрочем, конечное заседание по установлению порядка общения с детьми должно было состояться еще 2 ноября, но на него Елена не пришла.

Остапчук добавил, что заявление было подано еще в апреле 2020 года и по состоянию на ноябрь он до сих пор не может нормально общаться с детьми. Елена часто не поднимает от него трубку, а летом, когда дети гостили у родителей Елены в Умани, Остапчук дважды вызывал полицию, чтобы иметь возможность с ними увидеться.

О психологе и депрессии

Елена заявляла, что психолог во время разговора с Владимиром поставил ему диагноз "депрессия", которая тянется еще с детства. Хотя Остапчук отметил, что хоть они и были у специалиста, слова о его диагнозе – ложь. Они вроде ходили к эксперту, чтобы хоть как-то "склеить семью", но никто никому никаких диагнозов не давал.

Также он опроверг слова экс-жены о том, что он подал иск в суд и хочет забрать у нее детей, а также то, что его теперешняя жена Кристина ставила ему выбор – или он, или его дети.

О разводе

Елена Войченко рассказывала, что сама узнала о романе Владимира с Кристиной, поэтому убеждала, что этот брак больше продолжаться не может. Но Остапчук в свою очередь добавил, что она ему 4 месяца не давала согласия на развод из-за имущества, которое они долго делили.

По словам Владимира, сначала они с экс-женой договорились, что он переписывает на нее все недвижимое имущество – две квартиры, машину и дает 30 тысяч долларов из их общих сбережений. Также Остапчук должен был давать три тысячи долларов на детей. Но бывшая вроде бы захотела гораздо большую сумму, закрепленную нотариальную, которую он не в состоянии дать из-за специфики его нестабильной работы.

Но это, якобы, Елену не остановило и она сказала: "Ах так, хорошо Вова, тогда я пойду во все СМИ и буду специально тебя топить". Следовательно, Владимир обратился к своей бывшей жене, чтобы она перестала жить его жизнью и начала жить своей.

Ты живешь синдромом жертвы, тебе в нем очень удобно, тебе хочется, чтобы тебя постоянно жалели, но ты сильная женщина. Мой первый и последний откровенный разговор на эту тему,

– подытожил Владимир.

Владимир Остапчук отреагировал на интервью экс-жены: видео