Бывшая жена Владимира Остапчука заявила, что он подал иск в суд, чтобы отсудить у нее детей. Шоумен хочет, чтобы Эмилия и Эван жили у него. Кроме того, Елена Войченко назвала диагноз Остапчука, который ему поставили врачи.

В интервью "Светской жизни с Катей Осадчей" бывшая жена Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала свою версию развода с шоуменом и настоящего общения с ним. Стоит отметить, что рассказ Елены не совсем совпадает со словами Владимира.

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Елена Войченко об отношениях Остапчука с детьми

Ранее экс-жена рассказала, что Владимир действительно помогает ей оплачивать обучение в садике и школе, а также переводит на карточку 10 тысяч гривен для обоих детей. Однако после последнего интервью шоумена, он значительно увеличил количество средств.

После вашего интервью он единовременно увеличил эту сумму и эти чеки выложил в соцсети. Но и на том спасибо. Кроме этого он купил детям по четыре вещи одежды. За это тоже я ему благодарна. Но это была одноразовая акция,

– рассказала Елена Войченко.

Женщина рассказала, что она настаивала на общении новой жены Владимира – Кристины Горняк, и детей. Однако Владимир и сама Кристина неоднократно отмечали, что Елена не позволяет Эмилии и Эвану общаться с отцом.

"Я просила его брать детей, просила знакомить. Я настаивала на том, чтобы он больше общался с детьми до свадьбы, чтобы они присутствовали на свадьбе, чтобы они понимали, что происходит. Но решили иначе. По факту сейчас дети видели жену отца дважды", – отметила Елена Войченко.

Экс-жена Остапчука также заявила, что Владимир подал иск в суд и хочет забрать от нее детей. Он раньше говорил о том, что у него счастливая семья, тогда как Елена одинока и находится в стрессе. Женщина отмечает, что часто шоумен обращался к ней даже с угрозами. Войченко призналась, что считает, что брак Владимира и Кристины состоялся слишком быстро, и у них в браке ощущается нестабильность.

Владимир очень часто мне озвучивает разные вещи и перемешивает их с угрозами, шантажом. Я вообще в последнее время прошу его только писать,

– призналась Елена Войченко.

О диагнозе Владимира Остапчука

Из-за постоянных заявлений шоумена, которые не совпадают с тем, что рассказывает его бывшая жена, не понятно, на чьей стороне правда. Елена Войченко отмечает, что однажды они посещали врача, и тот поставил диагноз Владимиру Остапчуку: депрессия.

Он действительно довольно нестабилен. У него депрессия, которая началась еще где-то в детстве и Владимир ее пытается всячески скрыть и компенсировать всем чем угодно. Особенно тем, что показывать не то, что есть на самом деле,

– призналась переводчица.

Елена Войченко также рассказала, что на самом деле она сама узнала о том, что Владимир общается с Кристиной, в частности, из любовных переписок. Именно поэтому женщина заявила шоумену, что их брак так дальше продолжаться не может.

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