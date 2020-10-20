Популярная украинская певица Наталья Могилевская продемонстрировала новые образы в осенней фотосессии. Звезда позировала вместе со своей собакой для журнала "Зоодруг".

Недавно вышел осенний номер журнала "Зоодруг". На его обложке появилась популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая снялась в фотосессии вместе со своей собакой по имени Ая. Фотографиями с модного фотосета знаменитость поделилась в своем профиле в инстаграме.

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Образы Натальи Могилевской

Украинская певица примерила на себе несколько осенних образов, которые подойдут каждой моднице. Для первого она надела вязаный свитер оверзайз, который соединила с белой юбкой и бежевыми замшевыми туфлями с острым носком. Следующий look Могилевской удачно украшал красный гольф и черно-белый костюм в мелкую клетку. Как ранее отмечал Андре Тан, именно такой принт помогает визуально сделать фигуру стройнее.

Для другого образа Наталья соединила этот самый пиджак со свитером, но также с синими джинсами-клеш. Наталья уложила распущенные волосы в легкие волны и сделала нюдовый макияж с коричневыми оттенками на глазах.

Под серией фотографий певица рассказала о том, почему она решила назвать собаку Ая. По словам артистки, при первой встрече она не могла придумать имя, поэтому решила, что оно будет впитывать в себя все имена в мире. А поэтому назвала собаку первой и последней буквой алфавита – Ая.

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