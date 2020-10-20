Популярна українська співачка Наталія Могилевська продемонструвала нові образи в осінній фотосесії. Зірка позувала разом зі своєю собакою для журналу "Зоодруг".

Нещодавно вийшов осінній номер журналу "Зоодруг". На його обкладинці з'явилась популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка знялась у фотосесії разом зі своєю собакою на ймення Ая. Світлинами з модного фотосету знаменитість поділилась у своєму профілі в інстаграмі.

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Образи Наталії Могилевської

Українська співачка приміряла на собі декілька осінніх образів, що підійдуть кожній модниці. Для першого вона одягнула в'язаний светр оверзайз, який поєднала з білою спідницею та бежевими замшевими туфлями з гострим носком. Наступний look Могилевської вдало прикрашав червоний гольф та чорно-білий костюм у дрібну клітинку. Як раніше зазначав Андре Тан, саме такий принт допомагає візуально зробити фігуру стрункішою.

Для іншого образу Наталія поєднала цей самий піджак зі светром, але також з синіми джинсами-кльош. Наталія вклала розпущене волосся в легкі хвилі та зробила нюдовий макіяж з коричневими відтінками на очах.

Під серією світлин співачка розповіла про те, чому вона вирішила назвати собаку Ая. За словами артистки, при першій зустрічі вона не могла придумати ім'я, тому вирішила, що воно вбиратиме в себе всі імена у світі. А через це назвала собаку першою та останньою літерою алфавіту – Ая.

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