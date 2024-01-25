3 ошибки в уходе, которые препятствуют цветению орхидеи
Источник:"Сам себе агроном"
Перед покупкой орхидеи, стоит выяснить, как правильно за ней ухаживать. Ведь из-за неправильного полива, освещения или подкормки растение может погибнуть. Это неприятно, ведь владельцы цветка хотят, чтобы он пышно расцвел.
В частности, для этого орхидею следует поливать лимонной водой. Ведь она защищает растение от вредителей, болезней, а также помогает корням развиваться. Какие ошибки в уходе не дают орхидеи цвести, читайте в материале.
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Освещение комнаты
Орхидею важно держать в хорошо освещаемой комнате. Ведь растение не переносит прямых солнечных лучей. Оно любит рассеянный свет. Из-за неправильного ухода листья начинают терять яркий зеленый цвет и вытягиваются. Впоследствии оно пожелтеет и опадет, если не обеспечить хорошее освещение.
Температура воздуха
Не забывайте следить за температурой воздуха в комнате. Летом в помещении должно быть от 18 до 22 градусов, а зимой – 12-15. Однако некоторые виды орхидеи любят более прохладные условия. Поэтому следует смотреть, как растение реагирует.
Режим полива
Не переувлажняйте и не пересушивайте орхидею, иначе растение погибнет. В частности, избыток воды влечет за собой гниение корней. В таком случае спасти цветок достаточно сложно. Орхидею советуют поливать дождевой водой. Однако она должна быть очищенной и теплой. Летом орхидею следует поливать 2-3 раза в неделю, а зимой – 1-2 раза в неделю.
Что поможет орхидее расцвести
- Подпитывайте орхидею раствором с древесной золы и листья березы. Так растение насытится магнием, калием, марганцем, кальцием, серой, фосфором и железом. Для того чтобы приготовить удобрение, возьмите 1 столовую ложку сушеных листьев березы и пол ложки древесной золы. Все это нужно развести в 1 литре горячей воды и оставить на несколько часов. Используйте раствор 1 раз в месяц.
- Также можно приготовить настой из янтарной кислоты и чеснока. Сначала налейте в сосуд 300-400 миллилитров воды, растворите в нем пол таблетки янтарной кислоты и добавьте туда 5 зубчиков чеснока. Раствор должен немного настояться. Горшок с орхидеей следует погружать в настой, чтобы субстрат увлажнился. Тогда растение расцветет через 3-4 недели.