Нельзя хранить орехи в этом месте

Орехи – полезный продукт, который может храниться длительное время. Впрочем, для этого необходимо соблюдать определенные правила.

Так, есть место, которое вообще не подходит для хранение орехов. Где именно нельзя их держать, рассказывает 24 Канал.

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Где не следует хранить орехи

Порча орехов ускоряется под воздействием света, тепла и высокой влажности. Их не рекомендуют хранить в кухонном шкафу.

Дело в том, что она может подвергаться колебаниям температуры и влажности. Эти высокие показатели приводят к окислению жиров в орехах, что снижает их вкусовые качества и длительность хранения.

Кроме того, орехи обладают свойством поглощать запахи и из других продуктов. Кстати, это тоже может повлиять на вкус.

Лучше хранить орехи в герметичной таре или сосуде с крышкой, в том месте, где температура и влажность остаются стабильными.

Например, часть людей держат их в холодильнике или даже в морозильной камере. Это поможет сохранить свежесть и вкус орехов на продолжительный период времени.

Где нельзя хранить орехи / Pixabay