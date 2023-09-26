Обратите внимание, что от того, когда вы соберете орехи, зависит, как долго вы сможете их хранить. Поэтому это немаловажный фактор. 24 Канал расскажет когда пора собирать орехи и как их хранить.

Такой Будьте начеку: когда начинать собирать виноград, чтобы был сладким

Когда время собирать орехи: сроки

Срок сбора грецкого ореха связан с сортом и погодными условиями. Обычно период приходится на август-сентябрь. Некоторые сорта собирают даже в октябре.

Сорта делятся на три группы и каждый из них созревает в разное время:

Раннеспелые сорта характерны тем, что начинают цвести в мае. Созревшими они становятся в конце августа.

У среднеспелых – скорлупа трескает в сентябре.

в сентябре. Собственно, позднеспелые цветут в июне. Их созревание следует ожидать в октябре.

Показателем того, что орехи можно срывать, появляются трещины на зеленой кожице плода. Также листья дерева становится желтым. Чтобы собрать плоды, не обязательно влезать на дерево или ставить лесенку. Просто потрясите дерево и они сами осыпаются.

Как правильно хранить орехи

Собирайте орехи только в плотных перчатках, потому что они содержат вещество, от которого руки становятся темно-коричневыми.

Начинайте с тех плодов, которые свалились на землю. Важно проводить сбор каждый день, потому что оболочка вокруг ореха чернеет, и ее становится все труднее избавляться.

Тщательно помойте орехи, особенно если на них много грязи. Почистите от кожуры.



Сушка орехов на улице / Фото Etnosoft

Далее орехи нужно обязательно посушить. Это можно сделать естественно, разместив их на мешках во дворе. Также можно положить на ящики, но с дном, имеющим дырки, чтобы поступал воздух. Не забывайте переворачивать плоды. При стабильно теплой погоде сушка длится 4-5 дней.

Сушим плоды в духовке в течение 3 часов при невысокой температуре, чтобы были открытая дверца. Переворачиваем на другую сторону.

Орехи можно хранить в холодильнике – очищенными, в вакуумных пакетах где-то до полугода. А также можно и в скорлупе – в мешках, ящиках, коробках. Срок – 2 года в теплом и сухом помещении.