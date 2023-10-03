Так, есть место, которое вообще не подходит для хранение орехов. Где именно нельзя их держать, рассказывает 24 Канал.

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Где не следует хранить орехи

Порча орехов ускоряется под воздействием света, тепла и высокой влажности. Их не рекомендуют хранить в кухонном шкафу.

Дело в том, что она может подвергаться колебаниям температуры и влажности. Эти высокие показатели приводят к окислению жиров в орехах, что снижает их вкусовые качества и длительность хранения.

Кроме того, орехи обладают свойством поглощать запахи и из других продуктов. Кстати, это тоже может повлиять на вкус.

Лучше хранить орехи в герметичной таре или сосуде с крышкой, в том месте, где температура и влажность остаются стабильными.

Например, часть людей держат их в холодильнике или даже в морозильной камере. Это поможет сохранить свежесть и вкус орехов на продолжительный период времени.

Где нельзя хранить орехи / Pixabay