6 неожиданных способов, как охладить квартиру без кондиционера
28 июня 2023, 16:03Читати новину українською
Сейчас лето в самом разгаре, впереди нас ждет еще два жарких месяца: июль и август. Итак, нужно знать, как защитить себя от высоких температур.
Даже если на улице – очень тепло, но вы не хотите такой же судьбы в вашей квартире, то выход есть. Как охладить квартиру без кондиционера расскажет 24 Канал.
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Как охладить помещение без кондиционера
- Самый простой способ избавиться от жары в квартире – закрыть все окна и двери. Ведь таким образом, в помещение не будет попадать горячий разогретый воздух, а значит температура будет держаться одного уровня. Проветривать можно ранним утром или поздно вечером.
Окно / Фото "Пластиковые окна"
- Солнцезащитная пленка – хороший метод, потому что она пропускает часть лучей, чтобы в квартиру попадал свет, но задерживает жару. Не беспокойтесь, что вам не будет видно ничего из окна, станет немного тусклее, но вы все будете видеть.
Солнцезащитная плёнка / Фото Balcon.co.ua
- Жалюзи, роллеты или другие подобные средства будут очень действенны в таком деле. Они будут отражать большую часть солнечных лучей.
- Способ, не требующий больших затрат или усилий – набрать бутылки с водой. Да просто расставляйте их по квартире. Можно также набрать воды в миски и добавить льда. Воздух в квартире благодаря такому методу будет оставаться свежим.
Бутылки с водой / Фото "Котел в доме"
- Помните об электрических приборах, они забирают очень много энергии, а потому прогревают помещение до высоких температур. По возможности старайтесь электрические выключать приборы, которыми не пользуетесь – тостер, чайник, ноутбук.
Электрические приборы / Фото Ukrhealth.net
- Снимите все ковры и пледы, которые есть в вашем доме. Летом они не только накапливают пыль, но задерживают тепло в любом помещении. Если вы это сделаете – результат не заставит вас ждать.