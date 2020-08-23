43-летний американский рэпер Канье Уэст в начале июля объявил о намерении баллотироваться на пост президента США. В последний день подачи заявок на участие в президентских выборах он официально подтвердил свои намерения.

В пятницу, 21 августа, был конечный срок для подачи заявок на участие в выборах президента США. Канье Уэст подал заявку в штате Луизиана в последний возможный день. Так, имя рэпера появится кандидатом на пост президента США в бюллетенях уже в ноябре 2020 года. Кроме него, на победу претендуют еще 10 политиков. Об этом пишет Associated Press.

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Отметим, что сначала Канье Уэст подавал заявку в штате Нью-Джерси, однако его заподозрили в мошенничестве, ведь 600 из 800 подписей избирателей были поддельными. Поэтому он решил сделать это в штате Луизиана, который не требует от независимых кандидатов тысячи подписей. Зато рэпер заплатил 500 долларов – почти 14 тысяч гривен.

Что известно об участии Канье Уэста в президентский выборах в США?

О намерении баллотироваться на пост президента Канье Уэст объявил в твиттере в День независимости США, 4 июля. Канье мог зарегистрироваться кандидатом в президенты только в одном штате – Оклахома, поскольку в других штатах срок подачи документов закончился. В последний возможный день Уэст все-таки официально стал одним из кандидатов в президенты. Партия рэпера называется BDY. Ранее он сообщал, что полное название – The Birthday Party, что переводится как "Партия дня рождения". Канье заявил, что собирается использовать модель Ваканды, государства вселенной Marvel, для управления страной.

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Американский трансгендер, мачеха светской львицы Ким Кардашьян Кейтлин Дженнер поддержала Канье Уэста и заявила, что в случае его победы готова стать вице-президентом. Зато Кэти Перри, Пэрис Хилтон раскритиковали президентские намерения рэпера, а изобретатель Илон Маск передумал поддерживать Канье Уэста после обнародования его планов. Кроме того, в семье артиста вспыхнул настоящий скандал, а его жена и мать четырех детей Ким Кардашьян даже заявила о биполярном расстройстве мужа.