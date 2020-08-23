43-річний американський репер Каньє Вест на початку липня оголосив про намір балотуватися на пост президента США. В останній день подачі заявок на участь у президентських виборах він офіційно підтвердив свої наміри.

У п'ятницю, 21 серпня, був кінцевий термін для подачі заявок на участь у виборах президента США. Каньє Вест подав заявку у штаті Луїзіана в останній можливий день. Так, ім'я репера з'явиться кандидатом на пост президента США в бюлетенях вже в листопаді 2020 року. Крім нього, на перемогу претендують ще 10 політиків. Про це пише Associated Press.

До теми Підробив підписи для участі у виборчій кампанії: Каньє Веста запідозрили у шахрайстві

Зазначимо, що спочатку Каньє Вест подавав заявку в штаті Нью-Джерсі, проте його запідозрили в шахрайстві, адже 600 з 800 підписів виборців були підробленими. Тому він вирішив зробити це в штаті Луїзіана, який не вимагає від незалежних кандидатів тисячі підписів. Натомість репер заплатив 500 доларів – майже 14 тисяч гривень.

Що відомо про участь Каньє Веста у президентський виборах у США?

Про намір балотуватися на пост президента Каньє Вест оголосив у твіттері на День незалежності США, 4 липня. Каньє мав змогу зареєструватися кандидатом у президенти лише в одному штаті – Оклахома, оскільки в інших штатах термін подачі документів закінчився. В останній можливий день Вест все-таки офіційно став одним із кандидатів у президенти . Партія репера має назву BDY. Раніше він повідомляв, що повна назва – The Birthday Party, що перекладається як "Партія дня народження". Каньє заявив, що збирається використати модель Ваканди, держави із всесвіту Marvel, для керування країною.

Дізнайтесь більше Плани Каньє Веста на посту президента США: основні тези

Американська трансгендерка, мачуха світської левиці Кім Кардашян Кейтлін Дженнер підтримала Каньє Веста й заявила, що у разі його перемоги готова стати віцепрезиденткою. Натомість Кеті Перрі, Періс Гілтон розкритикували президентські наміри репера, а винахідник Ілон Маск передумав підтримувати Каньє Веста після оприлюднення його планів. Крім того, у сім'ї артиста спалахнув справжній скандал, а його дружина й мати чотирьох дітей Кім Кардашян навіть заявила про біполярний розлад чоловіка.