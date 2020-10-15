В образе морячки: Оля Полякова показала фото в белом платье
Популярная украинская певица Оля Полякова всегда выглядит бесподобно. Она хорошо разбирается в трендах и не теряет момента, чтобы похвастаться новым образом.
Популярная украинская артистка Оля Полякова продемонстрировала новый образ в стиле морячки. Фотографию, которая сделана летом, певица опубликовала на личной странице в инстаграме.
К теме В черном наряде: Маша Ефросинина похвасталась стильным образом
Летний образ Оли Поляковой
Оля Полякова позировала в черном кресле-коконе с бокалом шампанского, а вокруг нее стояли огромные букеты цветов. Звезда предстала в белом платье длины миди с пикантным декольте и плиссировкой. Платье имело также плечики с синими полосками, что напоминало стиль морячки.
Наряд Оля соединила с черно-белыми спортивными босоножками и соломенной шляпкой с синей лентой, которая удачно подходила к образу.
Также знаменитость сделала макияж глаз в коричневых оттенках и накрасила губы розовой помадой. Длинные волосы Оля оставила распущенными. "Лето прошло, воспоминания остались", – подписала фото певица.
Подписчики артистки прокомментировали фото. "Ой, какая красивая морячка", "Классные фотки", "Боже, какая вы красивая", "Очень красивая", "Шикарный look, Оля", "Ты невероятная", – положительно оценили образ поклонники.
Для просмотра фото листайте вправо: