Популярная украинская певица Оля Полякова всегда выглядит бесподобно. Она хорошо разбирается в трендах и не теряет момента, чтобы похвастаться новым образом.

Популярная украинская артистка Оля Полякова продемонстрировала новый образ в стиле морячки. Фотографию, которая сделана летом, певица опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Летний образ Оли Поляковой

Оля Полякова позировала в черном кресле-коконе с бокалом шампанского, а вокруг нее стояли огромные букеты цветов. Звезда предстала в белом платье длины миди с пикантным декольте и плиссировкой. Платье имело также плечики с синими полосками, что напоминало стиль морячки.

Наряд Оля соединила с черно-белыми спортивными босоножками и соломенной шляпкой с синей лентой, которая удачно подходила к образу.

Также знаменитость сделала макияж глаз в коричневых оттенках и накрасила губы розовой помадой. Длинные волосы Оля оставила распущенными. "Лето прошло, воспоминания остались", – подписала фото певица.

Подписчики артистки прокомментировали фото. "Ой, какая красивая морячка", "Классные фотки", "Боже, какая вы красивая", "Очень красивая", "Шикарный look, Оля", "Ты невероятная", – положительно оценили образ поклонники.

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