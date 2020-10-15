Успешная украинская телеведущая Маша Ефросинина постоянно демонстрирует стиль как на светских мероприятиях, так и в повседневной жизни. На этот раз звезда показала новый образ и примерила черный наряд.

Популярная украинская общественная деятельница и телеведущая Маша Ефросинина продемонстрировала очередной стильный образ. Новые фотографии она опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Образ Маши Ефросининой

Маша Ефросинина позировала на одной из улиц Киева. Она примерила для нового look черные лосины, что подчеркнули стройные ножки телеведущей. Маша соединила их с оверсайз худи в тон и с серебристыми украшениями. Стильный наряд Ефросинина дополнила черными ботинками с массивной зеленой подошвой. К слову, именно такая модель обуви является одной из самых трендовых в этом сезоне.



Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Также Маша Ефросинина сделала лаконичную прическу: завязала волосы в хвост, выпустив несколько прядей. Осенний образ дополнил нюдовий макияж, который удачно подчеркнул каждую деталь образа телеведущей.



Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Под фото Маша высказалась о своем проекте "Экзамен", где она является интервьюером. Ведущая призналась, что готовится к каждому гостю, но, как правило, все начинается довольно неожиданно, так же, как в жизни. Поэтому, по словам Ефросининой, каждое интервью чему-то ее учит.