Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна постійно демонструє стиль як на світських заходах, так і в повсякденному житті. Цього разу зірка показала новий образ та приміряла чорне вбрання.

Популярна українська громадська діячка та телеведуча Маша Єфросиніна продемонструвала черговий стильний образ. Нові світлини вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Маші Єфросиніної

Маша Єфросиніна позувала на одній з вулиць Києва. Вона приміряла для нового look чорні лосини, що підкреслили стрункі ніжки телеведучої. Маша поєднала їх з оверсайз худі в тон та з сріблястими прикрасами. Стильне вбрання Єфросиніна доповнила чорними черевиками з масивною зеленою підошвою. До слова, саме така модель взуття є одною з найбільш трендових цього сезону.



Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Також Маша Єфросиніна зробила лаконічну зачіску: зав'язала волосся у хвіст, випустивши декілька пасем. Осінній образ доповнив нюдовий макіяж, що вдало підкреслив кожну деталь образу телеведучої.



Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina

Під фото Маша висловилась про свій проєкт "Екзамен", де вона є інтерв'юером. Ведуча зізналась, що готується до кожного гостя, але, зазвичай, все починається доволі несподівано, так, як і в житті. Тому, за словами Єфосиніної, кожне інтерв'ю чогось її навчає.