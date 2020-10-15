Популярна українська співачка Оля Полякова завжди виглядає незрівнянно. Вона добре знається на трендах і не втрачає моменту, щоб похизуватися новим образом.

Популярна українська артистка Оля Полякова продемонструвала новий образ в стилі морячки. Світлину, яка зроблена влітку, співачка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Літній образ Олі Полякової

Оля Полякова позувала в чорному кріслі-коконі з келихом шампанського, а навколо неї стояли величезні букети квітів. Зірка постала в білій сукні довжини міді з пікантним декольте та плісеруванням. Сукня мала також плечики з синіми смужками, що нагадувало стиль морячки.

Вбрання Оля поєднала з чорно-білими спортивними босоніжками та солом'яним капелюшком із синьою стрічкою, що вдало пасував до образу.

Також знаменитість зробила макіяж очей в коричневих відтінках та нафарбувала губи рожевою помадою. Довге волосся Оля залишила розпущеним. "Літо пройшло, спогади залишились", – підписала фото співачка.

Підписники артистки прокоментували фото. "Ой, яка красива морячка", "Класні фотки", "Боже, яка ви красива", "Дуже гарна", "Шикарний look, Олю", "Ви неймовірна", – позитивно оцінили образ шанувальники.

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