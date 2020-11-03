Известная звездная пара, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, показала как отпраздновала Хэллоуин 2020. Никола примерила образ Донателлы Версаче, а Бруклин – ее брата.

Общими фотографиями Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поделились с поклонниками на своей странице в инстаграме. Звездная пара не устает восхищать сеть кадрами, где они демонстрируют то, как проводят время вместе.

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Образ Николы Пельтц

На Хэллоуин 2020 Никола решила перевоплотиться в Донателлу Версаче. Для этого она надела черный топ с блестками на тонких бретелях и с пикантным декольте. Топ она соединила с брюками-клеш от Versace, босоножками на массивной подошве и широким ремнем с золотистой вставкой.

Пельтц выпрямила длинные белокурые волосы, такие как и у дизайнера. Она дополнила образ золотой цепочкой на шее и массивными браслетами на руках. Модель сделала макияж, подчеркнув глаза черными массивными стрелками и накрасив губы нюдовым блеском.

Образ Бруклина Бекхэма

Сын модельера Виктории и бывшего футболиста Дэвида Бекхэмов перевоплотился в покойного брата Донателлы – Джанни. Бруклин надел яркую желтую рубашку с розовым принтом и дополнил образ прямоугольными очками.

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