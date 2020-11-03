Відома зіркова пара Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц показала, як відсвяткувала Геловін 2020. Нікола приміряла образ Донателли Версаче, а Бруклін - її брата.

Спільними світлинами Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц поділились з шанувальниками на своїй сторінці в інстаграмі. Зіркова пара не втомлюється зворушувати мережу кадрами, де вони демонструють те, як проводять час разом.

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Образ Ніколи Пельтц

На Геловін 2020 Нікола вирішила перевтілитись в Донателлу Версаче. Для цього вона одягнула чорний топ з блискітками на тонких бретелях та з пікантним декольте. Топ вона поєднала з штанами-кльош від Versace, босоніжками на масивній підошві та широким ременем із золотистою вставкою.

Пельтц випрямила довге біляве волосся, яке є і в дизайнерки. Вона доповнила образ золотим ланцюжком на шиї та масивними браслетами на руках. Модель зробила макіяж, підкресливши очі чорними масивними стрілками та нафарбувавши губи нюдовим блиском.

Образ Брукліна Бекхема

Син модельєрки Вікторії та колишнього футболіста Девіда Бекхемів перевтілився у покійного брата Донателли – Джанні. Бруклін одягнув яскраву жовту сорочку з рожевим принтом та доповнив образ прямокутними окулярами.

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