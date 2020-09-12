Украинская певица Джамала, недавно ставшая мамой во второй раз, вернулась к активной жизни. Вместе с посещением светских мероприятий, Джамала демонстрирует трендовые образы.

15 сентября открывается новый парк скульптуры неподалеку от Львова. Украинская певица Джамала уже пригласила прогуляться по парку и показала фото, сделанные неподалеку. Фотографии, где певица предстала в трендовом образе, она опубликовала в Инстаграме.

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Джамала позировала в нежно-коричневом костюме с широкими брюками. Такой образ становится все более популярным этой осенью, поэтому певица примеряет его на себе уже не впервые. Под костюмом у певицы черный топ с глубоким декольте. Также ее образ дополнила волнистая укладка и кулоны на тонких цепочках.

В комментариях поклонники сразу же отреагировали на стильный look Джамалы. "Красотка", "Икона", "Сексуальная", – написали фанаты.

Джамала посетила Park3020 – первый публичный парк украинской скульптуры, который находится неподалеку от Львова. Посетить его можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись. Певица выразила восхищение парком и поздравила всех причастных, и отметила, что круто, когда у нас появляется такое вдохновляющее пространство.

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