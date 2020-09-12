Українська співачка Джамала, що нещодавно стала мамою вдруге, повернулась до активного життя. Разом з відвідинами світських заходів, Джамала демонструє трендові образи.

15 вересня відкривається новий парк скульптури неподалік від Львова. Українська співачка Джамала вже запросила прогулятись парком та показала фото, зроблені неподалік. Світлини, де співачка постала в трендовому образі, вона опублікувала в інстаграмі.

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Джамала позувала в ніжно-коричневому костюмі з широкими штанами. Такий образ стає все популярнішим цієї осені, тож співачка приміряє його на собі вже не вперше. Під костюмом в співачки чорний топ з глибоким декольте. Також її образ доповнила хвиляста укладка та кулони на тонких ланцюжках.

У коментарях шанувальники одразу ж відреагували на стильний look Джамали. "Красуня", "Ікона", "Сексуальна", – написали фани.

Джамала відвідала Park3020 – перший публічний парк української скульптури, що знаходиться неподалік від Львова. Відвідати його можна безкоштовно, попередньо зареєструвавшись. Співачка висловила захоплення парком і привітала всіх причетних, бо зазначила, що круто, коли в нас з'являється такий натхненний простір.

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