30 октября состоялся второй выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка". Главная героиня Ксения Мишина представала перед мужчинами в красивых и обольстительных аутфитах, которыми очаровывала. В частности, внимание участников привлек образ актрисы на соревнованиях.

Актриса, победительница проекта "Танцы со звездами" Ксения Мишина стала первой украинской "Холостячкой". За ее сердце борются 11 мужчин, которые пытаются ошеломить и покорить. А девушка не упускает ни одного случая продемонстрировать свою красоту.

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Красавица поразила мужчин нежным аутфитом. Она приехала на соревнования, которые были во втором выпуске. Внешний вид Ксении был настолько прекрасным, что не оставил равнодушным ни одного участника. А фото и видео опубликовали на фан-странице проекта в инстаграме.

Look Ксении Мишиной

К участникам Мишина прибыла в стильном комбинезоне нюдового цвета. Он был коротким, поэтому красиво подчеркнул длинные обольстительные ножки "Холостячки", а также сделал акцент на ее изящной фигуре. Такой look звезда соединила с белыми кроссовками.

Длинные роскошные волосы Ксения уложила в легкие волны, которые красиво развевались на ветру. На лице она сделала безупречный макияж: глаза выделила с помощью коричневых теней, а губы накрасила блеском. Завершила эффектный аутфит длинными серьгами.