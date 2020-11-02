30 жовтня відбувся другий випуск романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Головна героїня Ксенія Мішина поставала перед чоловіками у красивих та звабливих аутфітах, якими зачаровувала. Зокрема, увагу учасників привернув образ акторки на змаганнях.

Акторка, переможниця проєкту "Танці з зірками" Ксенія Мішина стала першою українською "Холостячкою". За її серце борються 11 чоловіків, які намагаються приголомшити та підкорити. А дівчина не втрачає жодної нагоди продемонструвати свою вроду.

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Красуня вразила чоловіків ніжним аутфітом. Вона приїхала на змагання, що були в другому випуску. Зовнішній вигляд Ксенії був настільки прекрасним, що не залишив байдужим жодного учасника. А фото і відео опублікували на фан-сторінці проєкту в інстаграмі.

Look Ксенії Мішиної

До учасників Мішина прибула у стильному комбінезоні нюдового кольору. Він був коротким, тому гарно підкреслив довгі звабливі ніжки "Холосячки", а також зробив акцент на її витонченій фігурі. Такий look зірка поєднала з білими кросівками.

Довге розкішне волосся Ксенія вклала у легкі хвилі, що гарно майоріли на вітрі. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж: очі виділила за допомогою коричневих тіней, а губи нафарбувала блиском. Завершила ефектний аутфіт довгими сережками.