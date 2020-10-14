Девушка Брэда Питта Николь Потуральски является известной немецкой моделью, которая активно развивает свою карьеру. Она продемонстрировала стильный осенний образ в черных кожаных брюках и бежевой кофточке.

Успешная немецкая модель Николь Потуральски постоянно следит за последними трендами сезона и прекрасно воспроизводит их. Девушка Брэда Питта поделилась новым осенним образом на своей странице в Инстаграме.

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Образ Николь Потуральски

Николь Потуральски предстала перед объективом на улице. Девушка позировала в обтягивающей бежево-коричневой кофточке в клеточку. Ее она соединила с широкими черными кожаными брюками и ботинками на массивной подошве, которые являются наиболее актуальными этой осенью. Николь доказала, что хорошо разбирается в стиле и моде. А также образ удачно подчеркнул стройную фигуру Потуральски.

Трендовый аутфит модель дополнила головным убором в тон и сумочкой с серебристой цепочкой. Николь прямо уложила волосы, сделала легкий макияж и накрасила губы нюдовой помадой. Девушка уверенно смотрела в камеру и улыбалась.

Подписчики прокомментировали стильный образ Николь. "Милашка", "Мне очень нравится аутфит", "Ты всегда вдохновляешь", "Самая крутая девушка, которую я знаю", "Красотка", – написали они под фото.



Николь Потуральск / Instagram / @nico.potur