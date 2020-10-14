Модель и телеведущая Александра Кучеренко стала гостьей бизнес-премии "Cabinet Boss. TOP-50", которая на днях состоялась в Киеве. Для мероприятия она выбрала безупречный костюм в деловом стиле, однако добавила перчинки образу откровенным кружевным топом.

22-летняя Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко привыкла демонстрировать в кадре безупречные образы. На личной странице в инстаграме она показала фото с последнего светского выхода, для которого выбрала роскошный аутфит.

К теме Жена Дмитрия Комарова поделилась, как отметила первую годовщину свадьбы с любимым

Жена путешественника Дмитрия Комарова на бизнес-премии "Cabinet Boss. TOP-50" презентовала благотворительный проект "Корпоративное Наставничество", который помогает подросткам, которые выпускаются из интернатов, найти себя во взрослой жизни и достичь профессиональных успехов. Так, модель признали "Благотворительным деятелем года" за развитие и популяризацию программы.

Образ Александры Кучеренко

Ведущая для мероприятия выбрала классический образ, в который добавила соблазнительную изюминку. Александра Кучеренко предстала в стильном костюме черного цвета по фигуре, который состоял из пиджака и брюк палаццо. Вместо рубашки или блузки она выбрала прозрачный кружевной топ, который выглядел на ней очень пикантно, учитывая глубокое декольте.

Ведущая довершила look стильным серебристым клатчем и босоножками на невысоких каблуках. Стилисты сделали безупречный вечерний макияж, выделив глаза темными тенями, а губы – нюдовой помадой. Из аксессуаров Александра Кучеренко выбрала массивные золотые серьги, а длинные волосы уложила ровно. Модель и благотворительница выглядела потрясающе.



Жена Дмитрия Комарова в кружевном топе / Фото Instagram / @aakucherenko



Жена Дмитрия Комарова в кружевном топе / Фото Instagram / @aakucherenko