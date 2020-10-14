Модель і телеведуча Олександра Кучеренко стала гостею бізнес-премії "Cabinet Boss. TOP-50", яка днями відбулась у Києві. Для заходу вона обрала бездоганний костюм у діловому стилі, однак додала перцю образу відвертим мереживним топом.

22-річна Міс Україна 2016 Олександра Кучеренко звикла демонструвати у кадрі бездоганні образи. На особистій сторінці в інстаграмі вона показала фото з останнього світського виходу, для якого обрала розкішний аутфіт.

До теми Дружина Дмитра Комарова поділилась, як відзначила першу річницю весілля з коханим

Дружина мандрівника Дмитра Комарова на бізнес-премії "Cabinet Boss. TOP-50" презентувала благодійний проєкт "Корпоративне Наставництво", який допомагає підліткам, що випускаються з інтернатів, знайти себе у дорослому житті і досягти професійних успіхів. Так, модель визнали "Благодійним діячем року" за розвиток та популяризацію програми.

Образ Олександри Кучеренко

Ведуча для заходу обрала класичний образ, до якого додала спокусливу родзинку. Олександра Кучеренко постала в стильному костюмі чорного кольору по фігурі, який складався з піджака і штанів палаццо. Замість сорочки чи блузки вона обрала прозорий мереживний топ, який виглядав на ній дуже пікантно, зважаючи на глибоке декольте.

Ведуча довершила look стильним сріблястим клатчем та босоніжками на невисоких підборах. Стилісти зробили бездоганний вечірній макіяж, виділивши очі темними тінями, а губи – нюдовою помадою. З аксесуарів Олександра Кучеренко обрала масивні золоті сережки, а довге волосся вклала рівно. Модель і благодійниця виглядала приголомшливо.



Дружина Дмитра Комарова в мереживному топі / Фото Instagram / @aakucherenko



Дружина Дмитра Комарова в мереживному топі / Фото Instagram / @aakucherenko