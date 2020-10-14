Дівчина Бреда Пітта Ніколь Потуральські є відомою німецькою моделлю, яка активно розвиває свою кар'єру. Вона продемонструвала стильний осінній образ у чорних шкіряних штанах та бежевій кофтинці.

Успішна німецька модель Ніколь Потуральські постійно стежить за останніми трендами сезону та чудово відтворює їх. Дівчина Бреда Пітта поділилась новим осіннім образом на своїй сторінці в інстаграмі.

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Образ Ніколь Потуральські

Ніколь Потуральські постала перед об'єктивом на вулиці. Дівчина позувала в обтислій бежево-коричневій кофтинці в клітинку. Її вона поєднала з широкими чорними шкіряними штанами та черевиками на масивній підошві, які є найбільш актуальними цієї осені. Ніколь довела, що добре знається на стилі й моді. А також образ вдало підкреслив струнку фігуру Потуральські.

Трендовий аутфіт модель доповнила головним убором в тон та сумочкою з сріблястим ланцюжком. Ніколь прямо вклала волосся, зробила легкий макіяж та нафарбувала губи нюдовою помадою. Дівчина впевнено дивилась в камеру та усміхалась.

Підписники прокоментували стильний образ Ніколь. "Милашка", "Мені дуже подобається аутфіт", "Ти завжди надихаєш", "Найкрутіша дівчина, яку я знаю", "Красуня", – написали вони під фото.



Ніколь Потуральські / Instagram / @nico.potur



Ніколь Потуральські / Instagram / @nico.potur