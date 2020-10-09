53-летняя голливудская актриса Николь Кидман стала лицом нового номера журнала Marie Claire Australia. Звезда снялась для обложки и показала безупречные образы от премиальных брендов.

Роскошными кадрами Николь Кидман поделилась в инстаграм-профиле с 7-миллионной аудиторией. Перед камерами она позировала в нарядах от итальянского модного дома Valentino и французского бренда Givenchy.

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На обложке Marie Claire Australia актриса появилась в прозрачном платье черного цвета с широкими рукавами и вышивкой в виде золотистых колосьев. На одном из кадров она показала смелый образ во всей красе и засветила бюст. Стилисты позаботились об идеальной волнистой укладке звезды и нежном макияже.



Николь Кидман снялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman



Николь Кидман снялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman



Николь Кидман снялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman Николь Кидман снялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman Не менее откровенным был брючный образ Николь Кидман. Она надела приталенные теплые брюки, которые соединила с полосатым топом на тонких бретелях, а наверх накинула пиджак с большими карманами. Звезда доказала, что даже в 53 года имеет фантастическую фигуру, а подходит ей не только классика. Актриса примерила и изысканные look. Она позировала в элегантном белом костюме-оверсайз на голое тело и красных лакированных туфлях, босиком в стильном мини-платье небесно-голубого цвета, легком черном мини-платье с пикантным декольте, к которому привлекла внимание массивным украшением на шее.

Николь Кидман снялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman

Николь Кидман снялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman



Николь Кидман снялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman

Николь Кидман снялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman Николь Кидман снялась для Marie Claire / Фото Instagram / @nicolekidman

Николь Кидман рассказала о муже

Уже 14 лет актриса замужем за певцом Китом Урбаном. С ним звезда воспитывает двух дочерей – 12-летнюю Сандей и 9-летнюю Фейт. Два года назад супруги были за шаг от развода, а теперь звезда называет мужа любовью всей своей жизни и признается, что между ними настоящая гармония.

"Если откровенно, я вышла замуж, прислушиваясь к своему сердцу. Он просто пришел и защитил меня. Он любил меня, давал мне уверенность и помогал мне чувствовать себя гораздо комфортнее. У нас интересный баланс, потому что я интроверт, а он экстраверт", – поделилась Николь Кидман о союзе с Китом Урбаном.